Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порту

Турецкий город второй год подряд лишается права принять главный матч турнира из-за коронавируса.

13 мая 2021, 10:44
<p>Фото © Zuma / TASS</p>

Фото © Zuma / TASS

Финал футбольной Лиги чемпионов пройдёт в Порту, хотя изначально его должен был принимать Стамбул. Об этом сообщает УЕФА.

Решающий матч турнира смогут посетить шесть тысяч болельщиков. Такое решение было принято из-за решения британского правительства о включении Турции в "красный список" из-за коронавируса. Напомним, что в финале сыграют две команды из Туманного Альбиона: "Челси" и "Манчестер Сити".

СМИ узнали о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Турции

СМИ узнали о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Турции

В УЕФА также сообщили, что обсуждали возможность переноса финала в Англию. Добавим, что Стамбул из-за коронавируса второй год подряд лишается права принять решающий матч Лиги чемпионов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Смолов матерным постом отметил победу в Кубке и намекнул на непопадание в сборную

сегодня в 09:34

"Локомотив" обыграл "Крылья Советов" и стал обладателем Кубка России

вчера в 18:56

Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу на ЧЕ

сегодня в 09:16

"Прости меня, Лянка, прости": Мать актрисы Лянки Грыу призналась, что хотела сделать аборт

сегодня в 11:01

Медведчук заявил о невозможности оплатить 300-миллионный залог из-за блокировки счетов

сегодня в 10:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1