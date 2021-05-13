Финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порту
Турецкий город второй год подряд лишается права принять главный матч турнира из-за коронавируса.
Фото © Zuma / TASS
Финал футбольной Лиги чемпионов пройдёт в Порту, хотя изначально его должен был принимать Стамбул. Об этом сообщает УЕФА.
Решающий матч турнира смогут посетить шесть тысяч болельщиков. Такое решение было принято из-за решения британского правительства о включении Турции в "красный список" из-за коронавируса. Напомним, что в финале сыграют две команды из Туманного Альбиона: "Челси" и "Манчестер Сити".
В УЕФА также сообщили, что обсуждали возможность переноса финала в Англию. Добавим, что Стамбул из-за коронавируса второй год подряд лишается права принять решающий матч Лиги чемпионов.
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