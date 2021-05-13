Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу на ЧЕ
На втором месте расположились представительницы Украины, а бронзу забрал дуэт из Австрии.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина взяли золотые медали в соревновании дуэтов в синхронном плавании в технической программе на чемпионате Европы в Будапеште.
По итогам соревнований наши спортсменки набрали 96,2904 балла. Вторыми стали представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (92,6862). Третье место — у тандема из Австрии Анны-Марии Александри и Эйрини Александри (89,4592).
Отметим, что днём ранее наши синхронистки взяли две золотые медали. Сначала Варвара Субботина выиграла произвольную программу соло, а затем наши спортсменки в составе группы стали первыми в технической программе.
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