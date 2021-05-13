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Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу на ЧЕ

На втором месте расположились представительницы Украины, а бронзу забрал дуэт из Австрии.

13 мая 2021, 09:16
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина взяли золотые медали в соревновании дуэтов в синхронном плавании в технической программе на чемпионате Европы в Будапеште.

По итогам соревнований наши спортсменки набрали 96,2904 балла. Вторыми стали представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (92,6862). Третье место — у тандема из Австрии Анны-Марии Александри и Эйрини Александри (89,4592).

Синхронистка Субботина выиграла чемпионат Европы, но пропустит Олимпиаду

Синхронистка Субботина выиграла чемпионат Европы, но пропустит Олимпиаду

Отметим, что днём ранее наши синхронистки взяли две золотые медали. Сначала Варвара Субботина выиграла произвольную программу соло, а затем наши спортсменки в составе группы стали первыми в технической программе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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