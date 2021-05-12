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Синхронистка Субботина выиграла чемпионат Европы, но пропустит Олимпиаду

При этом она надеется, что ей удастся выступить на следующих играх, которые пройдут в 2024 году.

12 мая 2021, 09:00

Фото © Instagram / varechka_subbotina21

Российская синхронистка Варвара Субботина завоевала золото чемпионата Европы по водным видам спорта в произвольной программе соло. Однако, несмотря на это, она пропустит предстоящие Олимпийские игры в Токио.

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"Этот сезон закончу после Европы, планируется операция. Буду лечиться и восстанавливаться. Пропускать Олимпиаду грустно, но я смотрю на это так: если не в этот раз, значит, в следующий. Нужно заняться здоровьем", — заявила Субботина в интервью РИА "Новости".

Стоит подчеркнуть, что на чемпионате Европы в Будапеште Субботина выступала с повреждением барабанной перепонки и несмотря на рекомендации врачей не плавать в течение почти двух месяцев. В результате ей пришлось убрать из своей программы все погружения и связки наверху.

Напомним, игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Турнир синхронисток запланирован со 2 по 7 августа.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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