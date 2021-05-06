На Олимпиаде в Токио впервые выступит трансгендер

Новозеландская спортсменка станет первым трансгендером, кто выступит на Олимпийских играх. Об этом сообщает издание The Guardian.

Официального подтверждения о допуске 43-летней Лорел Хаббард пока не было, однако газета, ссылаясь на собственный источник, утверждает, что место в женской сборной по тяжёлой атлетике в тяжёлом весе ей практически гарантировано.

Лорел Хаббард сделала операцию по смене пола 12 лет назад. До этого она никогда не выступала на соревнованиях, хотя тяжёлой атлетикой занималась. Шанс попасть в большой спорт появился у неё после того, как Международный олимпийский комитет изменил правила отбора. Так, теперь мужчинам, которые сделали операцию по смене пола, можно выступать в женской категории, если уровень тестостерона в их организме ниже 10 наномолей на литр в течение 12 и более месяцев.

Два года назад Хаббард столкнулась с критикой общественных организаций, после того как взяла золото на одном из состязаний. Женщину обвинили в том, что она якобы пользуется физическими преимуществами мужчины. Активисты призвали "защитить женский спорт".

Олимпиада, на которую может поехать Лорел Хаббард, должна состояться в Токио с 23 июля по 8 августа 2021-го. При этом название Игр "Токио-2020" останется. Ранее премьер Японии Ёсихидэ Суга заверил в намерении провести соревнования, несмотря на новую вспышку CoViD-19.

Авторы