Женщина-трансгендер стала помощником главы Минздрава США

За назначение Левин на должность помощника главы Минздрава высказалось 52 законодателя, против — 48. Таким образом, Левин стала первым трансгендером в США на таком высоком посту.

Ранее она возглавляла систему здравоохранения Пенсильвании по назначению губернатора-демократа и руководила борьбой с пандемией коронавируса в этом штате. В прошлом Рейчел Левин была женатым мужчиной и имела двоих детей. Однако в 2011 году сменила пол, а в 2013 году подала на развод.