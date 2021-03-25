Женщина-трансгендер стала помощником главы Минздрава США
В прошлом Рейчел Левин была женатым мужчиной, но в 2011 году сменила пол.
Фото © The Advocate
Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру женщины-трансгендера Рейчел Левин на пост помощника главы Министерства здравоохранения страны. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты американского законодательного органа.
За назначение Левин на должность помощника главы Минздрава высказалось 52 законодателя, против — 48. Таким образом, Левин стала первым трансгендером в США на таком высоком посту.
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Ранее она возглавляла систему здравоохранения Пенсильвании по назначению губернатора-демократа и руководила борьбой с пандемией коронавируса в этом штате. В прошлом Рейчел Левин была женатым мужчиной и имела двоих детей. Однако в 2011 году сменила пол, а в 2013 году подала на развод.
Ранее Лайф писал о том, что актёр Эллиот Пейдж стал первым мужчиной-трансгендером на обложке Time.
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