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Женщина-трансгендер стала помощником главы Минздрава США

В прошлом Рейчел Левин была женатым мужчиной, но в 2011 году сменила пол.

25 марта 2021, 00:39
<p>Фото © <a href="https://twitter.com/theadvocatemag" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Advocate</a></p>

Фото © The Advocate

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру женщины-трансгендера Рейчел Левин на пост помощника главы Министерства здравоохранения страны. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты американского законодательного органа.

За назначение Левин на должность помощника главы Минздрава высказалось 52 законодателя, против — 48. Таким образом, Левин стала первым трансгендером в США на таком высоком посту.

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Ранее она возглавляла систему здравоохранения Пенсильвании по назначению губернатора-демократа и руководила борьбой с пандемией коронавируса в этом штате. В прошлом Рейчел Левин была женатым мужчиной и имела двоих детей. Однако в 2011 году сменила пол, а в 2013 году подала на развод.

Ранее Лайф писал о том, что актёр Эллиот Пейдж стал первым мужчиной-трансгендером на обложке Time.

Авторы
Юлия Коновалова

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