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Звезда "Начала" актёр Эллиот Пейдж стал первым мужчиной-трансгендером на обложке Time

Артист рассказал о том, как сложно было совершить каминг-аут.

16 марта 2021, 14:47
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/time/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">time</a></p>

Фото © Instagram / time

Сменивший пол актёр Эллиот Пейдж, который ранее был известен под именем Эллен, стал первым мужчиной-трансгендером на обложке журнала Time. Артист также дал интервью изданию.

Пейдж признался, что начал чувствовать себя мальчиком в достаточно раннем возрасте, однако из-за актёрской профессии ему приходилось соответствовать внешнему виду женщины. Артист говорит, что ему трудно рассказывать о днях, которые привели к его раскрытию как трансгендера.

Звезда "Начала" впервые показала себя после трансгендерного каминг-аута

Звезда "Начала" впервые показала себя после трансгендерного каминг-аута

По словам Пейджа, публикации с признанием стали очень популярными в соцсетях и подарили ему новый виток известности, в том числе в негативном ключе.

Напомним, Эллиот Пейдж известен женскими ролями в фильмах "Начало", "Джуно", а также по серии фильмов "Люди X". В 2014 году он, будучи женщиной, признался в нетрадиционной ориентации, а спустя четыре года заключил брак со своей подругой Эммой Портнер, однако в 2021 году пара объявила о разводе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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