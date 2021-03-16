Звезда "Начала" актёр Эллиот Пейдж стал первым мужчиной-трансгендером на обложке Time

Сменивший пол актёр Эллиот Пейдж, который ранее был известен под именем Эллен, стал первым мужчиной-трансгендером на обложке журнала Time. Артист также дал интервью изданию.

Пейдж признался, что начал чувствовать себя мальчиком в достаточно раннем возрасте, однако из-за актёрской профессии ему приходилось соответствовать внешнему виду женщины. Артист говорит, что ему трудно рассказывать о днях, которые привели к его раскрытию как трансгендера.

По словам Пейджа, публикации с признанием стали очень популярными в соцсетях и подарили ему новый виток известности, в том числе в негативном ключе.

Напомним, Эллиот Пейдж известен женскими ролями в фильмах "Начало", "Джуно", а также по серии фильмов "Люди X". В 2014 году он, будучи женщиной, признался в нетрадиционной ориентации, а спустя четыре года заключил брак со своей подругой Эммой Портнер, однако в 2021 году пара объявила о разводе.

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