Законопроект о праве регионов умерщвлять бездомных животных отозвали из Госдумы

Турчак не стал скрывать, что проблема с бездомными животными в стране существует, но решать её нужно иными методами, не прибегая к живодёрским способам. Он напомнил, что в России есть закон об ответственном обращении с животными, и подобные инициативы ставят крест на всей работе в этом направлении.