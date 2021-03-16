Законопроект о праве регионов умерщвлять бездомных животных отозвали из Госдумы
В "Единой России" это предложение назвали живодёрским.
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Законопроект, предоставляющий регионам право самостоятельно регулировать численность бездомных животных, отозван его авторами. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что это решение было принято после детального обсуждения с руководством.
Турчак не стал скрывать, что проблема с бездомными животными в стране существует, но решать её нужно иными методами, не прибегая к живодёрским способам. Он напомнил, что в России есть закон об ответственном обращении с животными, и подобные инициативы ставят крест на всей работе в этом направлении.
Авторами законопроекта стали депутаты "Единой России" Галина Данчикова, Надежда Максимова и Марина Беспалова. Они предложили разрешить регионам самим контролировать численность бездомных животных в приютах с помощью "гуманных методов, гарантирующих быструю и безболезненную смерть". Фракция отказалась поддерживать эту инициативу.
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