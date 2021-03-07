Около тысячи собак и кошек могут оказаться на улице из-за закрытия приюта для животных в Москве

Приют прогоняют с арендованной им территории. Видео © LIFE

В апреле около тысячи животных из московского приюта "Счастливый друг" рискуют оказаться на улице. Об этом Лайфу рассказала руководитель данного заведения, Светлана Комиссаренко.

"Нашему приюту осталось жить месяц. Значит, если в течение месяца мы не найдём, куда переехать, то мы не знаем, что будет с животными. Даже страшно представить, это животные, которые жили здесь много лет, они социализированы, они привыкли, что их кормят, и сейчас их просто выкинут на улицу", — рассказала она.

Полтора гектара земли под такое благое дело волонтёры арендовали несколько лет назад и построили там вольеры для животных. Изначально речь шла о долгосрочной аренде, однако владелец участка передумал и решил не продлевать со зверинцем договор. Арендодатель пояснил, что решение о непродлении было принято после того, как местные жители начали жаловаться на неприятные запахи и громкие звуки, источником которых является приют.

"Администрация обращалась с просьбой расторгнуть досрочно договор, и мотивировалось это, насколько я понимаю, жалобами от жителей. Договор у них закончился в конце года, мы его продлили до середины апреля, чтобы был определённый период у арендаторов, для того чтобы они могли поискать другое место", — рассказал представитель компании-арендодателя Дмитрий Ковалёв.

В этой тяжёлой ситуации волонтёры решили обратиться за помощью к представителям власти, таким как администрация Краснопахорского поселения, и местным депутатам, однако толку от этого оказалось немного. В приюте настаивают, что жалобы на животных необоснованны.

"До ближайшего населённого пункта 600 метров, то есть по всем нормативам мы проходим, здесь никого вокруг нет. Всегда нужно думать о соседе, мы всегда думаем о соседях, потому что это же тоже люди. Мы просим только одного — помочь найти нам кусочек земли, с которого нас не выселят, не выкинут, чтобы мы могли развиваться, мы больше ничего не просим", — выразила свою позицию глава приюта.

Ранее Лайф писал об уфимском "приюте-концлагере", где собак кормили гнилой рыбой и трупами других псов.

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