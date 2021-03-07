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В Минобороны Германии испугались новой "военной угрозы" из России

Больше всего немецких военных беспокоят гиперзвуковые ракеты РФ дальнего действия и хорошо обученные солдаты.

7 марта 2021, 10:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство обороны ФРГ в докладе для внутреннего пользования выразило тревогу в связи с "новой угрозой" со стороны России и Китая и расширением их военных возможностей. Об этом сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

"Традиционные российские Вооружённые силы способны добиться превосходства на определённой территории за ограниченный период времени", — говорится в документе.

В Минобороны Германии опасаются из-за того, что Россия активно внедряет в свои войска "высокоточные и сложные в перехвате гиперзвуковые ракеты дальнего действия", а также делает крупные инвестиции в "модернизацию своего ядерного потенциала". По оценке немецких военных, сейчас Москва обладает примерно 6375 атомными боеголовками, а как минимум 840 тысяч хорошо обученных и обкатанных в недавних конфликтах солдат могут быть быстро перемещены на нужные РФ позиции.

Вместе с тем в оборонном ведомстве ФРГ рассказали и о "недостатках" российской армии. Это, по их оценке, прежде всего нехватка ударных беспилотников и "ограниченные возможности по проведению длительных военно-морских операций в мировых масштабах".

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Напоминаем, что ранее генсек НАТО заявлял, что Россия не представляет военной угрозы.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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