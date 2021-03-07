Житель Новосибирска зарезал свою 17-летнюю девушку, украл у неё деньги и уехал к другой

В Новосибирске задержали 19-летнего юношу по подозрению в убийстве 17-летней сожительницы. Молодого человека нашли по пути к подруге в соседнем регионе после обнаружения тела девушки, сообщили в областном ГУ МВД.

По версии следствия, подозреваемый нанёс подруге порядка 15 ножевых ранений, а затем забрал у неё деньги и уехал на такси в Кемерово к своей знакомой. По пути автомобиль угодил в ДТП и дальнейший путь он продолжил автостопом. Молодого человека подобрал дальнобойщик. Но в Кемерове подозреваемого уже ждали.

"Установив личность знакомой, к которой направляется молодой человек, полицейские вышли с ней на связь, и под контролем правоохранителей она назначила встречу своему знакомому возле одного из торговых центров в Кемерове. После чего злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска", — сообщили в управлении.

Источник Лайфа в свою очередь уточнил, что расправа произошла в квартире на улице Кошурникова. На данный момент Фёдора доставляют на допрос к следователю.

Ранее Лайф сообщал, что тело забитого до смерти мужчины нашли в подъезде на западе Москвы.

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