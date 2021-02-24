Тело забитого до смерти мужчины нашли в подъезде на западе Москвы

Тело забитого до смерти мужчины нашли в подъезде дома на улице 26 Бакинских Комиссаров в Москве. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, по подозрению в жестокой расправе задержан 45-летний житель Калмыкии.

Он сознался в убийстве и рассказал, что в ночь с 20 на 21 февраля поссорился с 53-летним мужчиной. Во время конфликта задержанный руками и ногами избил оппонента, от чего тот скончался на месте. Тело погибшего на лестничной клетке восьмого этажа обнаружили в районе 6 утра 21 февраля.