Тело забитого до смерти мужчины нашли в подъезде на западе Москвы
В расправе сознался один из жильцов многоэтажки.
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Тело забитого до смерти мужчины нашли в подъезде дома на улице 26 Бакинских Комиссаров в Москве. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, по подозрению в жестокой расправе задержан 45-летний житель Калмыкии.
Он сознался в убийстве и рассказал, что в ночь с 20 на 21 февраля поссорился с 53-летним мужчиной. Во время конфликта задержанный руками и ногами избил оппонента, от чего тот скончался на месте. Тело погибшего на лестничной клетке восьмого этажа обнаружили в районе 6 утра 21 февраля.
В ГСУ СКР по городу Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство". Подозреваемый арестован.
А в Екатеринбурге ранее нашли мёртвым ученика девятого класса, увлекавшегося аниме.
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