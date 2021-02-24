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Тело забитого до смерти мужчины нашли в подъезде на западе Москвы

В расправе сознался один из жильцов многоэтажки.

24 февраля 2021, 08:48

Фото © Shutterstock

Тело забитого до смерти мужчины нашли в подъезде дома на улице 26 Бакинских Комиссаров в Москве. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, по подозрению в жестокой расправе задержан 45-летний житель Калмыкии.

Он сознался в убийстве и рассказал, что в ночь с 20 на 21 февраля поссорился с 53-летним мужчиной. Во время конфликта задержанный руками и ногами избил оппонента, от чего тот скончался на месте. Тело погибшего на лестничной клетке восьмого этажа обнаружили в районе 6 утра 21 февраля.

В ГСУ СКР по городу Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство". Подозреваемый арестован.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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