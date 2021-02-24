Малышева рассказала о россиянине, который умирал четыре раза за 40 минут

Житель Тюмени пережил четыре клинические смерти за 30–40 минут, но его спасли врачи. Об этом удивительном случае рассказала Елена Малышева в программе "Здоровье" на Первом канале.

По её словам, у Владимира всю ночь были боли в нижней части груди. В 06:49 он вызвал скорую помощь. Прибывшая бригада медиков приняла решение о госпитализации пациента с подозрением на инфаркт миокарда.

Первая клиническая смерть у мужчины наступила, когда его на носилках перенесли с шестого этажа на первый. После реанимации тюменец во второй раз пережил это состояние в машине скорой помощи. Третья клиническая смерть у него была в приёмном отделении кардиоцентра, а четвёртая — в лифте, на пути в операционную. Всё это произошло за 30–40 минут. Мужчину удалось спасти. Телеведущая встретилась с ним и пожелала скорейшего выздоровления.