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Малышева рассказала о россиянине, который умирал четыре раза за 40 минут

Всё это случилось по пути в больницу.

24 февраля 2021, 08:44

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Житель Тюмени пережил четыре клинические смерти за 30–40 минут, но его спасли врачи. Об этом удивительном случае рассказала Елена Малышева в программе "Здоровье" на Первом канале.

По её словам, у Владимира всю ночь были боли в нижней части груди. В 06:49 он вызвал скорую помощь. Прибывшая бригада медиков приняла решение о госпитализации пациента с подозрением на инфаркт миокарда.

Первая клиническая смерть у мужчины наступила, когда его на носилках перенесли с шестого этажа на первый. После реанимации тюменец во второй раз пережил это состояние в машине скорой помощи. Третья клиническая смерть у него была в приёмном отделении кардиоцентра, а четвёртая — в лифте, на пути в операционную. Всё это произошло за 30–40 минут. Мужчину удалось спасти. Телеведущая встретилась с ним и пожелала скорейшего выздоровления.

У переболевших ковидом обнаружили следы повреждений в сердце

У переболевших ковидом обнаружили следы повреждений в сердце

А другого россиянина ранее вернули к жизни после 40 минут клинической смерти на фоне ковида.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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