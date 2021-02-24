Звезда телешоу честно показала, как изуродовала её тело болезнь, с которой она борется уже 10 лет

Звезда популярного телешоу "Остров любви" Оливия Боуэн всегда предстаёт перед подписчиками в идеальном свете. Но 27-летняя знаменитость часто просит воспринимать её фото с долей скепсиса, ведь если присмотреться, то раскрывается вся правда. На последних снимках некоторые фанаты Оливии заметили на ней странную сыпь, и девушка решила рассказать в сториз всё как есть.

Фото © Instagram / oliviadbowen

По словам звезды, она уже больше десяти лет борется с псориазом — воспалением кожи. Что бы девушка ни делала, это не помогает. Сыпь появляется на всём её теле, болит, зудит и доставляет дискомфорт — как душевный, так и физический. Она пропадает спустя три-четыре месяца и может появиться в любое время — без каких-либо установленных временных рамок.

Фото © Instagram / oliviadbowen

И тут Оливии наконец-то повезло — она обратилась к новому дерматологу, а тот прописал ей специальный крем. После недели применения результат её ошеломил. Девушка не стала рекламировать средство (ведь это лекарство, которое выдаётся по рецепту), а посоветовала всем своим товарищам по несчастью поскорее посетить врача и заняться своим здоровьем.

Фото © Instagram / oliviadbowen

Есть такие дни, когда я чувствую себя ужасно: мне больно, стыдно и неприятно. Но чаще всего я собираюсь с силами и напоминаю себе, что есть вещи куда хуже каких-то высыпаний на коже. Это просто кожа, важно то, какой я человек на самом деле Оливия Боуэн

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