Звезда телешоу честно показала, как изуродовала её тело болезнь, с которой она борется уже 10 лет
Сейчас врачи выписали Оливии новый крем, который наконец-то смог ей помочь.
Звезда популярного телешоу "Остров любви" Оливия Боуэн всегда предстаёт перед подписчиками в идеальном свете. Но 27-летняя знаменитость часто просит воспринимать её фото с долей скепсиса, ведь если присмотреться, то раскрывается вся правда. На последних снимках некоторые фанаты Оливии заметили на ней странную сыпь, и девушка решила рассказать в сториз всё как есть.
По словам звезды, она уже больше десяти лет борется с псориазом — воспалением кожи. Что бы девушка ни делала, это не помогает. Сыпь появляется на всём её теле, болит, зудит и доставляет дискомфорт — как душевный, так и физический. Она пропадает спустя три-четыре месяца и может появиться в любое время — без каких-либо установленных временных рамок.
И тут Оливии наконец-то повезло — она обратилась к новому дерматологу, а тот прописал ей специальный крем. После недели применения результат её ошеломил. Девушка не стала рекламировать средство (ведь это лекарство, которое выдаётся по рецепту), а посоветовала всем своим товарищам по несчастью поскорее посетить врача и заняться своим здоровьем.
Есть такие дни, когда я чувствую себя ужасно: мне больно, стыдно и неприятно. Но чаще всего я собираюсь с силами и напоминаю себе, что есть вещи куда хуже каких-то высыпаний на коже. Это просто кожа, важно то, какой я человек на самом деле
WOW-girls
Учительница музыки наплевала на правила, став секс-бомбой с помощью пластики — фото до и после
вчера в 15:00
Девушка бросила скучную работу в офисе и изменила себя до неузнаваемости с помощью тату и силикона
вчера в 13:00
Художница попала на обложку журнала, лишь когда приняла свои недостатки и перестала брить... грудь
вчера в 08:00
Выбор редакции
Девушка бросила скучную работу в офисе и изменила себя до неузнаваемости с помощью тату и силикона
"Я жила в аду": звезда "Холостяка" впервые рассказала о том, как насмерть сбила человека
Хозяева уехали из дома и только благодаря камере узнали, какими горючими слезами плачет без них кот
Clubhouse разблокировал аккаунт Соловьёва
Названы даты, когда Путин может обратиться с Посланием Федеральному собранию
Комментариев: 0