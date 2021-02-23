Садальский показал картины Андрея Мягкова

Актёр Станислав Садальский рассказал о малоизвестном увлечении народного артиста РСФСР Андрея Мягкова — живописи. Оказалось, что звезда "Иронии судьбы" и "Служебного романа" написал немало портретов.

"Андрей очень хорошо рисовал. У него есть изумительные портреты [Олега] Ефремова, [Галины] Волчек. Последний он подарил Галине Борисовне, я его видел", — рассказал Садальский в "Инстаграме" и опубликовал снимок с некоторыми работами Мягкова.

Актёр также раскрыл интересный факт о своём коллеге — певец Эдуард Хиль был родственником Мягкова. Садальский предположил, что артист был замкнутым человеком из-за своего тяжёлого блокадного детства. Впрочем, по его словам, Мягков себя считал счастливым человеком — у него была любимая супруга Анастасия Вознесенская, а также его живопись и книги.

Напомним, легендарный актёр Андрей Мягков скончался 18 февраля у себя дома от острой сердечной недостаточности. Ему было 82 года. Мягков сыграл огромное количество ролей в театре и кино, но народную любовь получил благодаря ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С лёгким паром", а также "Служебный роман".

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