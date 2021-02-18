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Скончался актёр Андрей Мягков

Он запомнился зрителям прежде всего как исполнитель главных ролей в фильмах "Служебный роман" и Ирония судьбы, или С лёгким паром".

18 февраля 2021, 07:30
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<p>Фото © ТАСС / Елена Никитченко</p>

Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Скончался советский и российский актёр, народный артист РСФСР Андрей Мягков. Ему было 82 года.

Как сообщает МК, Андрей Васильевич умер у себя дома в Москве. По предварительным данным Mash, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его нашла дома жена.

Мягков сыграл огромное количество ролей в театре и кино, но народную любовь получил благодаря ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С лёгким паром", а также "Служебный роман".

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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