Скончался актёр Андрей Мягков

Скончался советский и российский актёр, народный артист РСФСР Андрей Мягков. Ему было 82 года.

Как сообщает МК, Андрей Васильевич умер у себя дома в Москве. По предварительным данным Mash, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его нашла дома жена.

Мягков сыграл огромное количество ролей в театре и кино, но народную любовь получил благодаря ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С лёгким паром", а также "Служебный роман".

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