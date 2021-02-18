Скончался актёр Андрей Мягков
Он запомнился зрителям прежде всего как исполнитель главных ролей в фильмах "Служебный роман" и Ирония судьбы, или С лёгким паром".
Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Скончался советский и российский актёр, народный артист РСФСР Андрей Мягков. Ему было 82 года.
Как сообщает МК, Андрей Васильевич умер у себя дома в Москве. По предварительным данным Mash, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его нашла дома жена.
Мягков сыграл огромное количество ролей в театре и кино, но народную любовь получил благодаря ролям в фильмах "Ирония судьбы, или С лёгким паром", а также "Служебный роман".
Выбор редакции
Названа причина смерти Андрея Мягкова
"Чувствует себя прекрасно": Михаила Боярского выписали из больницы
Седьмому сезону быть: Беркович из "Сватов" обрадовал поклонников сериала
Брал взятки квартирами: в Челябинске задержали полковника собственной безопасности МВД
Telegram заблокировал крупнейший канал об эскортницах "Рынок шкур"
Комментариев: 0