В Италии оползень выкинул в море сотни гробов

В итальянской провинции Генуя в городе Камольи произошло обрушение скалы, в результате чего почти две сотни гробов оказались в воде. Об этом сообщило издание La Stampa.

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Обрушение произошло днём 22 февраля. Никто не пострадал: группе рабочих, находившихся на кладбище, удалось спастись. Однако разрушению подверглись три сектора кладбища, а также две часовни.

Сразу после обрушения спасателям удалось обнаружить и вытащить из воды 10 гробов, после чего они начали воздвигать барьеры, дабы не позволить оставшимся отдалиться от берега.

Ранее в Италии из-за ошибки закрыли на карантин целый регион.

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