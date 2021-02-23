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Категорий: 18

В Италии оползень выкинул в море сотни гробов

Местным жителям удалось достать только некоторые из них.

23 февраля 2021, 17:55
<p>Фото © La Stampa</p>

Фото © La Stampa

В итальянской провинции Генуя в городе Камольи произошло обрушение скалы, в результате чего почти две сотни гробов оказались в воде. Об этом сообщило издание La Stampa.

Фото © Genova 24

Фото © Genova 24

Обрушение произошло днём 22 февраля. Никто не пострадал: группе рабочих, находившихся на кладбище, удалось спастись. Однако разрушению подверглись три сектора кладбища, а также две часовни.

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Сразу после обрушения спасателям удалось обнаружить и вытащить из воды 10 гробов, после чего они начали воздвигать барьеры, дабы не позволить оставшимся отдалиться от берега.

Ранее в Италии из-за ошибки закрыли на карантин целый регион.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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