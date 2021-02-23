На Украине предложили лишить Россию права вето в Совбезе ООН

У России необходимо забрать право вето в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постпред Украины при этой международной организации Сергей Кислица в ходе пленарного заседания Генеральной ассамблеи по теме Крыма и Донбасса.

Он убеждён, что Россия является одной из сторон конфликта в Донбассе вопреки тому, что Кремль неоднократно отрицал этот факт. Кислица полагает, что Москве необходимо периодически напоминать о её роли в сложившейся ситуации на востоке Украины.

"Россия не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать с первого дня агрессии", — отметил постпред Украины.

Поднимались на заседании и вопросы Крыма. Кислица подчеркнул, что для Украины эта тема остаётся открытой и они по-прежнему ждут возвращения полуострова. Он предложил подключить миротворцев ООН, которые, по его мнению, "помогут восстановить территориальную целостность Украины".

Напомним, Кремль неоднократно заявлял, что ситуация в Донбассе — это внутреннее дело Украины. Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что Россия будет помогать региону, поскольку никакой поддержки от Киева жителям республик не поступает. Что же касается Крыма, то он вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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