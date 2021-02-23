В игре "Монополия" увидели признаки расизма

Оригинальное издание настольной игры "Монополия" было вдохновлено городом Атлантик-Сити 30-х годов XX века, в котором проявлялась политика расовой сегрегации. Цены на ту или иную собственность в игре отражали расовое неравенство жителей города. Об этом, как сообщает газета Daily Mail, говорится в книге журналистки Мэри Пилон "Монополисты".

Атлантик-Сити, 30-е годы XX века. Фото © Getty Images

Суть её умозаключений в следующем. Более дешёвые места на игровом поле "Монополии" в реальности находились на территории кварталов с преимущественно цветным населением. А дорогие клетки — на территориях, где чернокожим было запрещено проживать. При этом отмечается, что в городе тогда формально действовали законы против сегрегации населения, которые не воплощались в жизнь.

Как отмечает автор книги, создателем игры на самом деле является риелтор Джесс Рэйфорд, проиллюстрировавший реальную ситуацию на рынке недвижимости своего родного города. Пилон отметила, что ряд улиц не просто так получил своё место на игровом поле.

Рэйфорд проживал на Вентнор-авеню, а его друзья — на Парк Плейс и Пенсильвания-авеню. Эти улицы, где цветным не разрешалось жить, стали самыми дорогими клетками на игровом поле. В то же время Балтик-авеню, стоящая в игре всего $60, являлась местом, где проживала темнокожая горничная одного из друзей Рэйфорда.

В книге Пилон упоминает и создателя прообраза "Монополии" — игры "Землевладелец" — Элизабет Мэги. Автор отмечает её вклад в раскрытие неравенства американского общества. Стоит заметить, что, по официальной версии, создатель известной нам "Монополии" Чарльз Дэрроу в 1933 году доработал "Землевладельца", убрав оттуда все политические шутки, из-за которых игру бы попросту не издали в те времена.

Американские СМИ ранее выпустили расследование, по результатам которого обвинили организаторов кинопремии "Золотой глобус" в коррупции и расизме.

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