Захарова обвинила США в подрыве базовых принципов свободной торговли и конкуренции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала американские власти после заявления Госдепартамента США о том, что причиной их противодействия строительству газопровода "Северный поток — 2" является геополитика.

"Германия постоянно заявляет, что ей этот проект выгоден! А США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать! А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?" — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат добавила, что Госдепартамент сам расписался в попытках продвигать свои интересы, нарушая сложившиеся нормы и правила на международной арене.

"Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств", — подытожила Захарова.

Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. В "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

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