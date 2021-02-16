Псаки: Байден считает "Северный поток – 2" плохой сделкой
В Вашингтоне заявили, что газопровод якобы подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны РФ.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Администрация США считает газопровод "Северный поток – 2" плохой сделкой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент Байден чётко дал понять, что считает "Северный поток – 2" плохой сделкой. Это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны России", — сказала Псаки на брифинге.
Таким образом она ответила на вопрос, рассматривает ли Вашингтон возможность снять санкции в связи с информацией о соответствующих просьбах Германии. По словам Псаки, американская администрация в этом вопросе будет консультироваться со своими союзниками.
Ранее стало известно, что российская баржа "Фортуна" возобновила укладку труб "Северного потока – 2" на Балтике.
Как ранее писал Лайф, в начале февраля немецкие СМИ сообщили о готовности США снять санкции с "Северного потока – 2". Вместе с тем в бундестаге же предложили приостановить ввод газовой магистрали, чтобы провести переговоры по острым политическим вопросам. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил эту информацию, отметив, что трубопровод будет построен, несмотря на деструктивные подходы США, которые тормозят процесс.
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