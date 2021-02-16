Псаки: Байден считает "Северный поток – 2" плохой сделкой

"Президент Байден чётко дал понять, что считает "Северный поток – 2" плохой сделкой. Это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны России", — сказала Псаки на брифинге.

Таким образом она ответила на вопрос, рассматривает ли Вашингтон возможность снять санкции в связи с информацией о соответствующих просьбах Германии. По словам Псаки, американская администрация в этом вопросе будет консультироваться со своими союзниками.