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"Самое страшное из когда-либо виденных": на Сицилии началось извержение вулкана Этна — видео

По склонам стекают потоки раскалённой лавы, а пепловый шлейф поднялся на десять километров.

16 февраля 2021, 19:29

На Сицилии началось извержение вулкана Этна. Видео © Соцсети

На восточном побережье Сицилии началось извержение знаменитого вулкана Этна, передаёт Volcano Discovery.

Отмечается, что вулканическая деятельность очень сильная, из кратера слышатся взрывы, огнедышащая гора выбрасывает столбы дыма и пепла на высоту более десяти километров. В радиусе нескольких километров на населённые пункты обрушиваются куски пепла размером с град.

Парень мирно медитировал на горе, пока позади него не начал извергаться вулкан — видео

Парень мирно медитировал на горе, пока позади него не начал извергаться вулкан — видео

Чёрный шлейф движется в южном направлении со скоростью около 25 узлов (46,3 км/ч). По склонам вулкана стекают потоки раскалённой лавы. Наблюдения, проведённые Итальянским институтом геофизики и вулканологии, показывают, что активность Этны усиливается.

"Возможно, самое страшное извержение Этны из когда-либо виденных мной. А я видел довольно много", — написал в "Твиттере" пользователь с ником Turrican3.

В портовом городе Катания, расположенном у подножья вулкана, собралась экспертная группа для оценки ситуации. Власти приняли решение закрыть местный аэропорт, однако утверждается, что опасности для людей и строений нет, передаёт La Repubblica.

Ранее в Японии произошло извержение вулкана Отакэ, был объявлен третий уровень опасности.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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