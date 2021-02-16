"Самое страшное из когда-либо виденных": на Сицилии началось извержение вулкана Этна — видео
По склонам стекают потоки раскалённой лавы, а пепловый шлейф поднялся на десять километров.
На Сицилии началось извержение вулкана Этна. Видео © Соцсети
На восточном побережье Сицилии началось извержение знаменитого вулкана Этна, передаёт Volcano Discovery.
Отмечается, что вулканическая деятельность очень сильная, из кратера слышатся взрывы, огнедышащая гора выбрасывает столбы дыма и пепла на высоту более десяти километров. В радиусе нескольких километров на населённые пункты обрушиваются куски пепла размером с град.
Чёрный шлейф движется в южном направлении со скоростью около 25 узлов (46,3 км/ч). По склонам вулкана стекают потоки раскалённой лавы. Наблюдения, проведённые Итальянским институтом геофизики и вулканологии, показывают, что активность Этны усиливается.
"Возможно, самое страшное извержение Этны из когда-либо виденных мной. А я видел довольно много", — написал в "Твиттере" пользователь с ником Turrican3.
В портовом городе Катания, расположенном у подножья вулкана, собралась экспертная группа для оценки ситуации. Власти приняли решение закрыть местный аэропорт, однако утверждается, что опасности для людей и строений нет, передаёт La Repubblica.
Ранее в Японии произошло извержение вулкана Отакэ, был объявлен третий уровень опасности.
Выбор редакции
На Сицилии среди живописных виноградников продают дома за 90 рублей
Парень мирно медитировал на горе, пока позади него не начал извергаться вулкан — видео
Псаки: Байден считает "Северный поток – 2" плохой сделкой
"Погрязли в болоте русофобии": Посольство РФ ответило на призывы Эстонии ввести новые санкции
В Москве студентку избили после скандала в такси и забрали "Ролекс" за миллион
Комментариев: 0