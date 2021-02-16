"Самое страшное из когда-либо виденных": на Сицилии началось извержение вулкана Этна — видео

На Сицилии началось извержение вулкана Этна. Видео © Соцсети

На восточном побережье Сицилии началось извержение знаменитого вулкана Этна, передаёт Volcano Discovery.

Отмечается, что вулканическая деятельность очень сильная, из кратера слышатся взрывы, огнедышащая гора выбрасывает столбы дыма и пепла на высоту более десяти километров. В радиусе нескольких километров на населённые пункты обрушиваются куски пепла размером с град.

Чёрный шлейф движется в южном направлении со скоростью около 25 узлов (46,3 км/ч). По склонам вулкана стекают потоки раскалённой лавы. Наблюдения, проведённые Итальянским институтом геофизики и вулканологии, показывают, что активность Этны усиливается.

"Возможно, самое страшное извержение Этны из когда-либо виденных мной. А я видел довольно много", — написал в "Твиттере" пользователь с ником Turrican3.

В портовом городе Катания, расположенном у подножья вулкана, собралась экспертная группа для оценки ситуации. Власти приняли решение закрыть местный аэропорт, однако утверждается, что опасности для людей и строений нет, передаёт La Repubblica.

Ранее в Японии произошло извержение вулкана Отакэ, был объявлен третий уровень опасности.

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