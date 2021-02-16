Украина получила документы для регистрации американской вакцины Pfizer

Украина получила документы для регистрации вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил на онлайн-конференции, организованной Американо-украинским деловым советом, передаёт "Укринформ".

По его словам, препарат зарегистрируют в ближайшие несколько дней, после чего его можно будет свободно ввозить и использовать на территории Незалежной.

"Никаких препятствий для этого не будет", — отметил министр.

Также Киев планирует использовать препараты от компаний Sinovac Biotech, Novovaks, AstraZeneca, Moderna.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива предсказал украинцам судьбу "подопытных кроликов", на которых Запад будет испытывать свои вакцины.

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