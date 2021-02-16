Украина получила документы для регистрации американской вакцины Pfizer
После этого препарат будет допущен к ввозу и использованию в стране.
Фото © ТАСС / imago images / Jochen Eckel
Украина получила документы для регистрации вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил на онлайн-конференции, организованной Американо-украинским деловым советом, передаёт "Укринформ".
По его словам, препарат зарегистрируют в ближайшие несколько дней, после чего его можно будет свободно ввозить и использовать на территории Незалежной.
"Никаких препятствий для этого не будет", — отметил министр.
Также Киев планирует использовать препараты от компаний Sinovac Biotech, Novovaks, AstraZeneca, Moderna.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива предсказал украинцам судьбу "подопытных кроликов", на которых Запад будет испытывать свои вакцины.
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