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Категорий: 18

Украина получила документы для регистрации американской вакцины Pfizer

После этого препарат будет допущен к ввозу и использованию в стране.

16 февраля 2021, 19:06
<p>Фото © ТАСС / imago images / Jochen Eckel</p>

Фото © ТАСС / imago images / Jochen Eckel

Украина получила документы для регистрации вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил на онлайн-конференции, организованной Американо-украинским деловым советом, передаёт "Укринформ".

По его словам, препарат зарегистрируют в ближайшие несколько дней, после чего его можно будет свободно ввозить и использовать на территории Незалежной.

"Никаких препятствий для этого не будет", — отметил министр.

На Украине перенесли старт массовой вакцинации из-за проблем с поставками препаратов

На Украине перенесли старт массовой вакцинации из-за проблем с поставками препаратов

Также Киев планирует использовать препараты от компаний Sinovac Biotech, Novovaks, AstraZeneca, Moderna.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива предсказал украинцам судьбу "подопытных кроликов", на которых Запад будет испытывать свои вакцины.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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