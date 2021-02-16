Вертолёт вместо маршрутки. Ми-8 заменил автобусы для жителей десятков посёлков в Кузбассе

В Кемеровской области для жителей нескольких десятков отдалённых посёлков полёт на вертолёте Ми-8 стал таким же привычным делом, как поездка на маршрутке. Он помогает добраться до работы, больницы, отправиться в гости к родным или по делам в ближайший крупный населённый пункт — город Таштагол.

"Летаем мы в четыре базовых посёлка. Мрас-Су, Эльбеза, Шортагай и Усть-Азас. Ну а вокруг них там, естественно, ещё десятки посёлков. Поэтому охват не четыре получается. Более 60 посёлков мы охватываем вертолётным сообщением. Ну, а кроме того, мы летаем даже туда, где один-два домика. Если информация поступила, что человек там болен, мы туда летим и спасаем человека, доставляем его в больницу", — рассказал начальник аэропорта города Таштагола Владимир Трофимов.