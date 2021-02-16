На Ямале хаски покусала семерых детей из интерната
Следы зубов собаки у них на руках и ногах.
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В Ямало-Ненецком автономном округе собака породы хаски покусала семь воспитанников школы-интерната. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Случился инцидент в селе Сеяха. Пострадали дети в возрасте от 8 до 10 лет. Хозяина собаки устанавливают.
"У пятерых детей диагностированы ссадины и кровоподтёки на руках и ногах, у одного ребёнка зафиксированы укушенные раны кистей рук", — отметили в прокуратуре.
У надзорного органа теперь есть вопросы к местным властям — что они сделали для отлова бездомных животных. Там рассмотрят возможность подачи иска о взыскании морального вреда.
Ранее стало известно о ближайшей судьбе синих собак, обнаруженных под Нижним Новгородом.
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