Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Ямале хаски покусала семерых детей из интерната

Следы зубов собаки у них на руках и ногах.

16 февраля 2021, 12:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Ямало-Ненецком автономном округе собака породы хаски покусала семь воспитанников школы-интерната. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Случился инцидент в селе Сеяха. Пострадали дети в возрасте от 8 до 10 лет. Хозяина собаки устанавливают.

"У пятерых детей диагностированы ссадины и кровоподтёки на руках и ногах, у одного ребёнка зафиксированы укушенные раны кистей рук", — отметили в прокуратуре.

У надзорного органа теперь есть вопросы к местным властям — что они сделали для отлова бездомных животных. Там рассмотрят возможность подачи иска о взыскании морального вреда.

В Иркутске водитель спас школьницу от своры собак с помощью тарана — видео

В Иркутске водитель спас школьницу от своры собак с помощью тарана — видео

Ранее стало известно о ближайшей судьбе синих собак, обнаруженных под Нижним Новгородом.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1