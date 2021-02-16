Россиянин ударил отца молотком по голове и похоронил заживо

По подозрению в убийстве своего 80-летнего отца задержан житель Исилькульского района Омской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Страшный инцидент произошёл из-за ссоры обвиняемого с отцом. Тот попросил у сына спиртного, однако услышал отказ. Началась ссора — и пожилой мужчина в результате получил несколько ударов по голове молотком, после чего сын решил его похоронить, дабы замести следы.

"Решив, что отец скончался, завернул в одеяло, вынес в огород и закопал. После этого подозреваемый сообщил родственникам, что отец скончался — и он его похоронил. Обеспокоенные родственники вызвали сотрудников полиции", — говорится в сообщении ведомства.

Похороненного пенсионера нашли его родственники возле частного дома. На месте происшествия следователи также обнаружили молоток и деревянную палку со следами крови. Судмедэксперты выяснили, что 80-летний мужчина скончался не от травм головы, а от общего переохлаждения организма. То есть на момент "похорон" он был ещё жив.

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