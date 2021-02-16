В Кремле заявили, что Путину доступны все материалы по делу Сафронова

Президенту России Владимиру Путину доступны все основные материлы по делу экс-журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвинённого в государственной измене. Материалы не только от ФСБ, но и из средств массовой информации, ответил на соответствующий вопрос журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, все основные публикации по этой теме, как и в целом основные публикации по общественно-политической повестке дня, президенту ежедневно докладываются. Их кладут ему на стол. Может быть, у президента не всегда есть время досконально их изучать по объективным причинам, но, по крайней мере, это всё доступно президенту", — пояснил пресс-секретарь российского президента.