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В Кремле заявили, что Путину доступны все материалы по делу Сафронова

Как добавил Дмитрий Песков, у главы государства также есть доступ ко всем материалам по вопросам общественно-политической тематики.

16 февраля 2021, 11:39
<p>Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президенту России Владимиру Путину доступны все основные материлы по делу экс-журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвинённого в государственной измене. Материалы не только от ФСБ, но и из средств массовой информации, ответил на соответствующий вопрос журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, все основные публикации по этой теме, как и в целом основные публикации по общественно-политической повестке дня, президенту ежедневно докладываются. Их кладут ему на стол. Может быть, у президента не всегда есть время досконально их изучать по объективным причинам, но, по крайней мере, это всё доступно президенту", пояснил пресс-секретарь российского президента.

Обвиняемый в госизмене Сафронов рассказал, как помогал предполагаемому вербовщику с бизнес-идеей

Обвиняемый в госизмене Сафронов рассказал, как помогал предполагаемому вербовщику с бизнес-идеей

Напомним, Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года у подъезда его дома. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, вины он не признаёт. Позднее подсудимый рассказал, как познакомился и помогал в раскрутке бизнес-идеи своему предполагаемому вербовщику.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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