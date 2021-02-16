"Оскар" — не мерило таланта". Мединский поделился мнением о фильмах "Зоя" и "Дорогие товарищи!"

В картине о партизанке есть эпизоды как с дословным цитированием протоколов, так и "додуманные сцены".

Видео © Life

"Оскар" — не мерило таланта. Такое мнение выразил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Экс-глава Минкультуры поделился с Лайфом впечатлением о российских исторических фильмах "Зоя" и "Дорогие товарищи!". Последний включён в шорт-лист претендентов на "Оскар".

Говоря об этой картине, Мединский отметил, что там показан эпизод истории, который вообще никак ранее не освещался и которого стыдились "по праву".

"Что однозначно правильно в "Дорогих товарищах" — это то, что армия не хотела принимать участия в подавлении этих беспорядков", — сказал Мединский Лайфу.

Говоря о шансах "Дорогих товарищей" на "Оскар", Мединский посоветовал не зацикливаться на этой кинопремии. Любой успех российских кинокартин на международных показах важен и приятен, особенно тех, что вышли под патронажем Минкульта. Но, как отметил Мединский, "Оскар" — региональная англоязычная премия, просто "наиболее раскрученная".

"Есть много других замечательных фестивалей, и они все с большой ревностью относятся друг к другу. Попробуйте расскажите жюри Каннского или Венецианского кинофестивалей, что они менее профессиональны в принятии решений, чем американские киноакадемики", — сказал Мединский.

Говоря же о фильме "Зоя", экс-министр культуры напомнил, что это прежде всего художественное произведение.

"Но в "Зое" есть моменты, очень соответствующие протоколам допроса. Буквально дословно. Некоторые диалоги звучат немножко неестественно. Но, как мне объясняли сценаристы, они просто брали фразы буквально из протокола допросов. Некоторые сцены совершенно додуманы, конечно. Это совершенно очевидно. Ну, творцы", — объяснил Мединский свою позицию.