Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Берлинский пациент или сиделец СИЗО? Песков объяснил, как подбирает эпитеты для Навального

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что блогер в эти дни также имеет статус подсудимого за оскорбление ветерана ВОВ.

16 февраля 2021, 11:21

Песков объяснил, как подбирает синонимы для Навального. Видео © LIFE

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил Лайфу, как подбирает эпитеты во время общения с прессой о блогере Алексее Навальном. Среди них — "берлинский пациент", "сиделец СИЗО". Как подчеркнул Песков, любое из таких определений подтверждено фактами.

"Он же в СИЗО? И он осуждённый. Вот, можно выбирать между сидельцем СИЗО и осуждённым. Но в эти дни ещё и подсудимый. Подсудимый за оскорбление ветерана", — ответил на вопрос Лайфа Песков в кулуарах открытия второй очереди Библиотеки военного историка.

Песков — о деле Навального: Оскорблять ветеранов в нашей стране нельзя

Песков — о деле Навального: Оскорблять ветеранов в нашей стране нельзя

Напомним, в одном из своих роликов Алексей Навальный назвал ветерана ВОВ "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку заявлений блогера.

Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. 20 февраля ожидается выступление блогера с последним словом, после чего судья огласит приговор.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1