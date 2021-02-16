Берлинский пациент или сиделец СИЗО? Песков объяснил, как подбирает эпитеты для Навального

Песков объяснил, как подбирает синонимы для Навального. Видео © LIFE

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил Лайфу, как подбирает эпитеты во время общения с прессой о блогере Алексее Навальном. Среди них — "берлинский пациент", "сиделец СИЗО". Как подчеркнул Песков, любое из таких определений подтверждено фактами.

"Он же в СИЗО? И он осуждённый. Вот, можно выбирать между сидельцем СИЗО и осуждённым. Но в эти дни ещё и подсудимый. Подсудимый за оскорбление ветерана", — ответил на вопрос Лайфа Песков в кулуарах открытия второй очереди Библиотеки военного историка.

Напомним, в одном из своих роликов Алексей Навальный назвал ветерана ВОВ "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку заявлений блогера.

Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. 20 февраля ожидается выступление блогера с последним словом, после чего судья огласит приговор.

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