Дегтярёв попросил Путина присвоить Комсомольску-на-Амуре звание Города трудовой доблести
Глава государства заверил, что вопрос обязательно будет рассмотрен.
Фото © Пресс-служба Президента РФ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв попросил президента РФ Владимира Путина присвоить Комсомольску-на-Амуре звание Города трудовой доблести. С такой просьбой он обратился во время встречи с главой государства.
"Обязательно рассмотрим. Комсомольск-на-Амуре действительно промышленный центр Дальнего Востока, город людей заслуженных, выполняющих задания страны на основных, можно сказать, направлениях", — отметил Владимир Путин.
Говоря же о деятельности Дегтярёва на посту врио губернатора, глава государства отметил, что тот уже погрузился в жизнь региона.
"Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе", — сказал Путин.
Ранее было опубликовано видео с полётом первого серийного Су-57. Испытания проводились на авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.
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