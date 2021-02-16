Дегтярёв попросил Путина присвоить Комсомольску-на-Амуре звание Города трудовой доблести

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв попросил президента РФ Владимира Путина присвоить Комсомольску-на-Амуре звание Города трудовой доблести. С такой просьбой он обратился во время встречи с главой государства.

"Обязательно рассмотрим. Комсомольск-на-Амуре действительно промышленный центр Дальнего Востока, город людей заслуженных, выполняющих задания страны на основных, можно сказать, направлениях", — отметил Владимир Путин.

Говоря же о деятельности Дегтярёва на посту врио губернатора, глава государства отметил, что тот уже погрузился в жизнь региона.

"Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе", — сказал Путин.

Ранее было опубликовано видео с полётом первого серийного Су-57. Испытания проводились на авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

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