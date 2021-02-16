Российские вакцины подтвердили эффективность в борьбе с британским штаммом коронавируса
Такой вывод сделали специалисты центра "Вектор".
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Вакцины российского производства "Спутник V" и "Эпиваккорона" могут эффективно противостоять британскому штамму коронавируса. Это подтвердили специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В рамках специально проведённого сравнительного исследования специалисты ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора показали эффективность вакцин "Спутник V" и "Эпиваккорона" в отношении британского варианта коронавируса", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сыворотки привитых граждан эффективно нейтрализовали как британский вариант коронавируса, так и обычный.
Ранее разработчики вакцины "Вектора" рассказали о длительности иммунитета к ковиду после прививки.
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