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Российские вакцины подтвердили эффективность в борьбе с британским штаммом коронавируса

Такой вывод сделали специалисты центра "Вектор".

16 февраля 2021, 10:51
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Вакцины российского производства "Спутник V" и "Эпиваккорона" могут эффективно противостоять британскому штамму коронавируса. Это подтвердили специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В рамках специально проведённого сравнительного исследования специалисты ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора показали эффективность вакцин "Спутник V" и "Эпиваккорона" в отношении британского варианта коронавируса", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида

Роспотребнадзор подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида

Отмечается, что сыворотки привитых граждан эффективно нейтрализовали как британский вариант коронавируса, так и обычный.

Ранее разработчики вакцины "Вектора" рассказали о длительности иммунитета к ковиду после прививки.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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