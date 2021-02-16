Впервые с октября в России за сутки выявили менее 14 тысяч новых случаев ковида

В России за минувшие сутки выявлено ещё 13 233 случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Меньше фиксировалось только 10 октября прошлого года — 12 846 случаев.

Общее количество выявленных в России случаев достигло 4 099 323. За всё время пандемии в стране скончалось от ковида 80 979 человек. За сутки болезнь унесла жизни ещё 459 пациентов.

В то же время 17 излечились. Переболевших ковидом в стране, по официальным данным, уже 3 624 663.

Ранее учёные выяснили, какие штаммы коронавируса гораздо опаснее "британских". Их одинаково тяжело переносят как переболевшие ковидом, так и вакцинированные люди.

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