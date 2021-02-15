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Сергей Жуков рассказал о страшной болезни, которая могла стоить ему жизни

Артист признался, что после этого отказался от вредных привычек.

15 февраля 2021, 23:51

Лидер популярной группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал о страшной болезни, из-за которой он мог умереть. Этим он поделился в интервью на ютуб-канале Fametime.tv.

"Сразу пойдём в постельку или поговорим сначала?" Лидер "Руки вверх!" вспомнил, как его домогался продюсер

"Сразу пойдём в постельку или поговорим сначала?" Лидер "Руки вверх!" вспомнил, как его домогался продюсер

Несколько лет назад после одного из выступлений певец случайно ударился животом о конструкцию для крепления оборудования. Сперва музыкант не придал значения травме, появившийся синяк он посчитал пустяковым. Однако вскоре обычная гематома превратилась в грыжу.

"Отчаяние в последний раз я испытал, когда спросил врачей больницы: "Ребят, когда мне разрешат уже на сцену-то? Мне нужно что-то сказать, когда я возобновлю гастроли". Врачи на меня посмотрели и говорят: "Сергей, вы вообще в своём уме? Нам бы понять вообще, что с вами, выживете ли вы", — вспомнил Жуков.

По его словам, в этот момент его семья была в другой стране. Жуков признался, что между домом и больницей находился около трёх месяцев. Ходить музыканту приходилось вместе с пятикилограммовым аппаратом с трубками. В клинике певец попросил поклонников помолиться за него, и спустя некоторое время ему стало лучше. Жуков заметил, что после того, как вылечился, он резко переосмыслил отношение к здоровью. Артист отказался от вредных привычек и стал реже выступать.

Сергей Жуков рассказал, почему распался дуэт "Руки вверх!"

Сергей Жуков рассказал, почему распался дуэт "Руки вверх!"

Ранее Жуков уже признавался, что из-за болезни врачи отрезали ему "половину тела".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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