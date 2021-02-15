Сергей Жуков рассказал о страшной болезни, которая могла стоить ему жизни
Артист признался, что после этого отказался от вредных привычек.
Лидер популярной группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал о страшной болезни, из-за которой он мог умереть. Этим он поделился в интервью на ютуб-канале Fametime.tv.
"Сразу пойдём в постельку или поговорим сначала?" Лидер "Руки вверх!" вспомнил, как его домогался продюсер
Несколько лет назад после одного из выступлений певец случайно ударился животом о конструкцию для крепления оборудования. Сперва музыкант не придал значения травме, появившийся синяк он посчитал пустяковым. Однако вскоре обычная гематома превратилась в грыжу.
"Отчаяние в последний раз я испытал, когда спросил врачей больницы: "Ребят, когда мне разрешат уже на сцену-то? Мне нужно что-то сказать, когда я возобновлю гастроли". Врачи на меня посмотрели и говорят: "Сергей, вы вообще в своём уме? Нам бы понять вообще, что с вами, выживете ли вы", — вспомнил Жуков.
По его словам, в этот момент его семья была в другой стране. Жуков признался, что между домом и больницей находился около трёх месяцев. Ходить музыканту приходилось вместе с пятикилограммовым аппаратом с трубками. В клинике певец попросил поклонников помолиться за него, и спустя некоторое время ему стало лучше. Жуков заметил, что после того, как вылечился, он резко переосмыслил отношение к здоровью. Артист отказался от вредных привычек и стал реже выступать.
Ранее Жуков уже признавался, что из-за болезни врачи отрезали ему "половину тела".
WOW-stars
"Красавица, повторения которой нет": Экс-супруга Джигарханяна обнажилась в День всех влюблённых
вчера в 22:04
Солистка Artik & Asti похвасталась пышной грудью, надев пиджак на голое тело
вчера в 16:20
Журналисты раскрыли бойфренда Самбурской, которого она тщательно прятала под смайликами в Instagram
вчера в 16:15
Выбор редакции
"Сразу пойдём в постельку или поговорим сначала?" Лидер "Руки вверх!" вспомнил, как его домогался продюсер
"Красавица, повторения которой нет": Экс-супруга Джигарханяна обнажилась в День всех влюблённых
В Британии обнаружили новый вид коронавируса с "вызывающими беспокойство" мутациями
Суд арестовал участника перестрелки в "Москве-Сити", который скрывался три года
Российские фрилансеры вошли в мировой топ-10 по объёмам выручки в 2020 году
Комментариев: 0