Солистка Artik & Asti похвасталась пышной грудью, надев пиджак на голое тело
Горячий снимок певицы не оставил равнодушными её фанатов.
Фото © Instagram / astieselfmade
Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба не так давно сменила имидж. Певица стала блондинкой и обрезала свои длинные локоны. В новом образе она устроила жаркую фотосессию, снявшись в кожаном пиджаке на голое тело. Пикантные кадры Анна опубликовала у себя на странице в "Инстаграме".
Подписчики певицы сразу же восхитились в комментариях её смелостью. "Блондиночка топ", "Просто бомба", "Безумно красивая", "Огонь, но без пиджака было бы лучше" — завалили комплиментами Дзюбу фанаты.
Однако не обошлось и без критики. Некоторые комментаторы не оценили перемены во внешности солистки группы Artik & Asti, отметив, что с тёмным цветом волос ей было лучше. Кто-то даже написал, что Анна копирует стиль Ольги Бузовой. Тем не менее положительных комментариев оказалось гораздо больше, а пост набрал более 60 тысяч лайков.
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В конце 2020 года стало известно, что Анна вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. Как сообщила певица, это была всего лишь роспись, поскольку большое торжество пришлось перенести на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. О помолвке пары стало известно годом ранее.
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