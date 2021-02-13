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Обнажённая Кафельникова оседлала слона ради горячей фотосессии — видео

Подписчики модели сразу же восхитились её смелостью.

13 февраля 2021, 18:25
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Видео © Instagram / kafelnikova_a

Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова Алеся опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видеозапись с чересчур откровенной фотосессии на Бали. На кадрах девушка позирует голой верхом на живом слоне.

"Вибрации природы", — описала происходящее в кадре Кафельникова.

Подписчики 22-летней модели сразу же восхитились в комментариях её смелостью. При этом мужская часть аудитории отметила, что завидует слону. "Впервые хочу стать слоном!", "Вау! Богиня!", "Выглядишь как царица джунглей!" — завалили комплиментами Кафельникову фанаты.

Алеся Кафельникова три месяца не общается с обидевшим её отцом

Алеся Кафельникова три месяца не общается с обидевшим её отцом

Ни для кого не секрет, что Алеся обожает удивлять публику: не так давно она устроила жаркую фотосессию в белье после слухов о новом романе. В качестве локации девушка указала Испанию, куда ранее приглашала своего бывшего возлюбленного Фараона, посетовав на то, что тот отказался.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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