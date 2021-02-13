Обнажённая Кафельникова оседлала слона ради горячей фотосессии — видео

Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова Алеся опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видеозапись с чересчур откровенной фотосессии на Бали. На кадрах девушка позирует голой верхом на живом слоне.

Подписчики 22-летней модели сразу же восхитились в комментариях её смелостью. При этом мужская часть аудитории отметила, что завидует слону. "Впервые хочу стать слоном!", "Вау! Богиня!", "Выглядишь как царица джунглей!" — завалили комплиментами Кафельникову фанаты.

Ни для кого не секрет, что Алеся обожает удивлять публику: не так давно она устроила жаркую фотосессию в белье после слухов о новом романе. В качестве локации девушка указала Испанию, куда ранее приглашала своего бывшего возлюбленного Фараона, посетовав на то, что тот отказался.