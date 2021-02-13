Умер актёр, сыгравший Селиванова в сериале "След"

Умер актёр Олег Валкман, известный по роли патологоанатома Бориса Селиванова из сериала "След". Артист скончался 12 февраля на 53-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его представителя Алёну Мишину.

"Олег Владимирович скончался, причина смерти пока не известна. Дата и время прощания будут названы позднее", — рассказала собеседница агентства.

На сайте актёра сообщается, что он умер после непродолжительной болезни.

Олег Валкман родился 11 июля 1968 года. Он известен по роли старшины Колбаковского в "Эшелоне", а также сыграл в сериалах "Телохранитель-2", "Штрафбат", "Громовы" и многих других проектах.

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