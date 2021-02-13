В Петербурге нашли один из последних автографов Пушкина
Подпись датируется январём 1837 года.
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Старший научный сотрудник Института русской литературы, кандидат филологических наук Наталья Хохлова обнаружила в архивных записях ранее неизвестный автограф Александра Пушкина, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".
Сообщается, что запись была найдена в архиве братьев Тургеневых. Великий русский писатель сделал редакторскую пометку на рукописи Александра Тургенева для публикации в журнале "Современник". Отмечается, что находка может быть датирована началом 20-х чисел января 1837 года. Кстати, помимо подписи в рукописи есть небольшое сообщение от Пушкина.
"Я продолжаю заниматься ежедневно в Королевской библиотеке разбором рукописей, и, получив позволение от…" — писал великий русский поэт.
Специалист добавила, что найденный автограф считается одним из последних в жизни Пушкина, поскольку он был убит в феврале 1837 года.
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