"Могу надеяться только на себя": вдова Грачевского рассказала, как изменилась жизнь после смерти мужа
Актриса решила вернуться к работе.
Фото © Instagram / belotserkovskaia_official
Вдова создателя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская поделилась с подписчиками в "Инстаграме", как изменилась её жизнь после смерти режиссёра.
Актриса решила вернуться к работе спустя месяц после трагедии и опубликовала снимок из самолёта. Белоцерковская впервые за долгое время отправилась в деловую поездку. Артистка, которая раньше ярко одевалась, предстала перед фанатами в простой чёрной футболке, свитере, с аккуратно собранными в пучок волосами и без макияжа.
"Первый полёт… Страшно… Но нужно начинать работать. Теперь я могу надеяться только на себя", — подписала кадр актриса.
Напомним, Борис Грачевский умер вечером 14 января в возрасте 71 года. В конце 2020-го у него обнаружили коронавирус, после чего режиссёр был госпитализирован. 9 января его ввели в медикаментозную кому, а спустя два дня вывели из неё. Незадолго до смерти Грачевского снова ввели в состояние искусственной комы. В Московской городской думе предложили увековечить память режиссёра табличкой на фасаде дома, где он жил.
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