"Могу надеяться только на себя": вдова Грачевского рассказала, как изменилась жизнь после смерти мужа

Вдова создателя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская поделилась с подписчиками в "Инстаграме" , как изменилась её жизнь после смерти режиссёра.

Актриса решила вернуться к работе спустя месяц после трагедии и опубликовала снимок из самолёта. Белоцерковская впервые за долгое время отправилась в деловую поездку. Артистка, которая раньше ярко одевалась, предстала перед фанатами в простой чёрной футболке, свитере, с аккуратно собранными в пучок волосами и без макияжа.