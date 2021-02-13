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"Могу надеяться только на себя": вдова Грачевского рассказала, как изменилась жизнь после смерти мужа

Актриса решила вернуться к работе.

13 февраля 2021, 16:01

Фото © Instagram / belotserkovskaia_official

Вдова создателя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская поделилась с подписчиками в "Инстаграме", как изменилась её жизнь после смерти режиссёра.

Актриса решила вернуться к работе спустя месяц после трагедии и опубликовала снимок из самолёта. Белоцерковская впервые за долгое время отправилась в деловую поездку. Артистка, которая раньше ярко одевалась, предстала перед фанатами в простой чёрной футболке, свитере, с аккуратно собранными в пучок волосами и без макияжа.

"Первый полёт… Страшно… Но нужно начинать работать. Теперь я могу надеяться только на себя", — подписала кадр актриса.

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Напомним, Борис Грачевский умер вечером 14 января в возрасте 71 года. В конце 2020-го у него обнаружили коронавирус, после чего режиссёр был госпитализирован. 9 января его ввели в медикаментозную кому, а спустя два дня вывели из неё. Незадолго до смерти Грачевского снова ввели в состояние искусственной комы. В Московской городской думе предложили увековечить память режиссёра табличкой на фасаде дома, где он жил.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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