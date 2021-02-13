Под завалами ангара в Новой Москве обнаружили человека без признаков жизни
Обрушение произошло на площади около 200 квадратных метров.
Спасатели обнаружили под завалами ангара в деревне Кресты в Новой Москве третьего человека. Он не подаёт признаков жизни. Об этом Лайфу сообщил источник.
Сотрудники МЧС смогли спасти двух человек, их передали медикам, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, обрушение произошло на площади около 200 квадратных метров. По данным МЧС, в металлическом здании частично рухнула кровля.
Выбор редакции
13 февраля стало вторым самым снежным днём в Москве за 142 года
В Новой Москве обрушился ангар, есть пострадавшие — видео
Машины разбросаны по обочине: на трассе под Симферополем в несколько аварий попали 32 автомобиля
Путин — об иностранных соцсетях и интернет-сервисах: Мы не будем ничего сворачивать
Путин — о Донбассе: Не бросим, несмотря ни на что
Комментариев: 0