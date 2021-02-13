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Под завалами ангара в Новой Москве обнаружили человека без признаков жизни

Обрушение произошло на площади около 200 квадратных метров.

13 февраля 2021, 15:30

Спасатели обнаружили под завалами ангара в деревне Кресты в Новой Москве третьего человека. Он не подаёт признаков жизни. Об этом Лайфу сообщил источник.

Сотрудники МЧС смогли спасти двух человек, их передали медикам, сообщает пресс-служба ведомства.

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Напомним, обрушение произошло на площади около 200 квадратных метров. По данным МЧС, в металлическом здании частично рухнула кровля.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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