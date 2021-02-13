На месте обрушения крыши бывшего автокомбината под Калугой найдено тело погибшего — видео

По меньшей мере один человек погиб при обрушении крыши автокомбината под Калугой. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

По меньшей мере один человек погиб при обрушении крыши бывшего автокомбината в Людинове Калужской области. Его личность пока не установлена. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.







Работу правоохранителей на месте инцидента координирует городской прокурор. Обвал кровли здания, по предварительным данным, произошёл из-за большого скопления снега. На месте ведутся аварийно-спасательные работы, сообщили в прокуратуре региона.

Как уже писал Лайф, крыша бывшего автокомбината обрушилась на площади около 250 квадратов. Инцидент произошёл в помещении, где проводился техосмотр. Сообщалось, что под завалами могли оказаться два человека.

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