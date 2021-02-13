Психолог рассказал о худших подарках для женщин в День святого Валентина

Чтобы не разочаровать возлюбленную в День святого Валентина, при выборе подарка не стоит исходить из собственных предпочтений. Необходимо внимательно прислушаться к желаниям и намёкам своей дамы сердца. Об этом Лайфу рассказал психолог Илья Шабшин.

"Это должен быть подарок, который девушка хотела получить. Важно прислушиваться к девушке, что она говорит про свои желания или мечты. И вот это надо улавливать. В такой замечательный романтичный день надо их реализовывать. Я за то, чтобы прекрасная половина человечества давала какие-то намёки. Принцип "догадайся сам" может иногда привести к разочарованию", — отметил эксперт.

Шабшин добавил, что кухонные принадлежности и бытовая техника в качестве подарка на День всех влюблённых станут явным провалом. Всё дело в том, что в глазах мужчин кастрюля с тефлоновым покрытием упростит даме сердца жизнь — чем не повод для радости. Однако для женщин это далеко не так.

"Я также безусловный сторонник, чтобы подарок покупать заранее. Во-первых, нужно время, чтобы принять решение, какой подарок дарить, взвесить за и против, просмотреть альтернативные варианты. Во-вторых, и красивая упаковка нужна или открытка с романтическими словами. Это всё тоже надо заранее неспешно делать", — подытожил психолог.

Если же говорить о мужчинах, то, согласно соцопросам, почти половина россиян хотела бы получить на День влюблённых праздничный ужин. А вот самым ужасным подарком участники исследования считают носки или нижнее бельё.

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