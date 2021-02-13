Психолог рассказала, как обезопасить детей в Сети и привить им хороший вкус

Чтобы обезопасить ребёнка от пагубного влияния Интернета, важно сохранять его доверие к родителям — и тогда он будет делиться со взрослыми своими переживаниями. Таким мнением поделилась в беседе с Лайфом семейный психолог Анна Хныкина.

"Нужно поддерживать контакт с ребёнком, чтобы, когда ему понадобится ваша помощь, совет, мнение, он знал, что он может обратиться к вам, что он не получит по башке и не будет обруган, пристыжён и опозорен, что ему не будут читать нотации. Речь идёт о том, чтобы ребёнок хотел с вами делиться. Ни в коем случае нельзя терять его, любой ценой", — отметила эксперт.

По словам специалиста, важно проявлять уважение и доверие по отношению к ребёнку — и чтобы он проявлял их в ответ. Хныкина подчеркнула, что дети всегда будут смотреть то, что не нравится взрослым — так они познают мир, это нормально, а чем больше родители будут запрещать своим чадам, тем больше те будут прятаться, замыкаться в себе.

Психолог отметила, что привить хороший вкус ребёнку можно общением во время прогулки, за обедом, перед сном, а также с помощью чтения и обсуждения какой-либо литературы. Родители должны понимать, что для того, чтобы в нужный момент оказаться рядом с сыном или дочерью, необходимо наладить с ними хороший контакт.

Ранее Лайф рассказывал, что уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова предложила мобильным операторам устанавливать "родительский контроль" на сим-карты по умолчанию.

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