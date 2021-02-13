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Ева Грин и Венсан Кассель сыграют в новой экранизации "Трёх мушкетёров"

На кинокартину, состоящую из двух частей, потратят 73 миллиона долларов.

13 февраля 2021, 08:29

Французская киноактриса и модель Ева Грин сыграет Миледи в новой экранизации романа Александра Дюма "Три мушкетёра". Компанию ей составят Франсуа Сивиль в роли д'Артаньяна и Венсан Кассель, который будет Атосом.

По данным Variety, в этот раз режиссёрское кресло займёт Мартин Бурбулон. Сценаристами картины выступили Матьё Делапорт и Александр де ла Пательер. Продюсировать фильм будет Дмитрий Рассам. Известно, что экранизацию разделят на две части: "Три мушкетёра — д'Артаньян" и "Три мушкетёра — Миледи". Производством займётся киностудия Pathe. Бюджет картины — 73 миллиона долларов.

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Ранее российский актёр Михаил Боярский, сыгравший роль д'Артаньяна в знаменитой советской экранизации романа Дюма, рассказал, что пожалел об участии в ремейках о мушкетёрах. По его словам, д'Артаньян был убийцей и скорее отрицательным героем произведения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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