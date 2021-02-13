В Калужской области обрушилась крыша бывшего автокомбината
Под завалами могут находиться два человека.
Фото © Соцсети
В городе Людиново Калужской области произошло обрушение кровли бывшего автокомбината на площади около 250 квадратных метров. По словам источника Лайфа в экстренных службах, обрушение произошло в помещении, где проводился технический осмотр.
По словам собеседника, под завалами могут находиться два человека — хозяин помещения и его сын. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб, ведутся поисковые мероприятия.
Фото © Соцсети
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