Футболисты "Крыльев Советов" и "Бораца" устроили массовую драку на поле — видео

На кадрах, снятых с трибун, видно, как игрок самарской команды оттолкнул от мяча боснийского футболиста. За того вступились другие игроки. В итоге к месту потасовки стянулись все спортсмены, а судьи изо всех сил пытались их разнять. Несмотря на то что конфликт удалось уладить, арбитр принял решение прекратить встречу на 89-й минуте. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу россиян.