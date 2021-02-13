Футболисты "Крыльев Советов" и "Бораца" устроили массовую драку на поле — видео
Арбитрам пришлось досрочно завершить встречу.
Футболисты "Крыльев Советов" и команды "Борац" устроили массовую драку на поле. Видео © Twitter / Сумрачный Кабан
Массовой дракой закончился товарищеский футбольный матч в Турции между российской командой "Крылья Советов" и боснийским клубом "Борац".
На кадрах, снятых с трибун, видно, как игрок самарской команды оттолкнул от мяча боснийского футболиста. За того вступились другие игроки. В итоге к месту потасовки стянулись все спортсмены, а судьи изо всех сил пытались их разнять. Несмотря на то что конфликт удалось уладить, арбитр принял решение прекратить встречу на 89-й минуте. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу россиян.
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