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Футболисты "Крыльев Советов" и "Бораца" устроили массовую драку на поле — видео

Арбитрам пришлось досрочно завершить встречу.

13 февраля 2021, 07:50

Футболисты "Крыльев Советов" и команды "Борац" устроили массовую драку на поле. Видео © Twitter / Сумрачный Кабан

Массовой дракой закончился товарищеский футбольный матч в Турции между российской командой "Крылья Советов" и боснийским клубом "Борац".

На кадрах, снятых с трибун, видно, как игрок самарской команды оттолкнул от мяча боснийского футболиста. За того вступились другие игроки. В итоге к месту потасовки стянулись все спортсмены, а судьи изо всех сил пытались их разнять. Несмотря на то что конфликт удалось уладить, арбитр принял решение прекратить встречу на 89-й минуте. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу россиян.

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Не лучше дела обстоят и в хоккее. Там во время матча любительского турнира SochiHockeyCup произошла жестокая драка между игроками ХК АppolonOff и ХК "Большой". Кровавое побоище на хоккейном льду в Сочи попало на видео.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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