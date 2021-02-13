"Шёл на убийство": кровавое побоище на хоккейном льду в Сочи попало на видео
Пострадавший спортсмен обидчика прощать не намерен и собирается обратиться в полицию.
Кровавое побоище на хоккейном льду в Сочи попало на видео. © Instagram / hc_appolonoff
В матче любительского турнира SochiHockeyCup произошла жестокая драка между игроками ХК "АppolonOff" и ХК "Большой". Видео побоища разлетелось по соцсетям.
В команде "АppolonOff" заявили, что хоккеист соперника Дмитрий Анфиногенов без причин напал на их игрока Александра Дзызыря и бил его по голове клюшкой, пока не сломал инвентарь.
"Александр Дзызарь, лёжа на льду, истекал кровью, а другой игрок, Никита Волков, подъехал сзади и начал жестоко добивать нашего игрока. В результате у Александра черепно-мозговая травма и сотрясение мозга", — говорится в инстаграме команды.
Пострадавший спортсмен намеревается пойти в полицию — считает, что соперник фактически шёл на убийство.
"Я сам понимаю, что человек фактически на убийство шёл. Я сегодня просматривал и видеофрагменты этого эпизода. И я бы хотел, чтобы данный случай больше никогда не повторился ни с кем, поэтому я считаю, что виновник должен понести наказание за это", — приводит слова Дзызаря портал Sport24.
Хоккеист добавил, что сейчас он находится на амбулаторном лечении. В результате избиения у него диагностирована черепная-мозговая травма и сотрясение мозга. По словам Дзызаря, партнёры по команде и другие хоккеисты рассказали ему, что Анфиногенов уже не впервые ведёт себя столь агрессивно.
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