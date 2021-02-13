Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Россиянам объяснили, как распознать финансовую пирамиду

В последнее время реклама таких организаций происходит в соцсетях.

13 февраля 2021, 03:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Аналитик компании "Фридом финанс" Евгений Миронюк объяснил, как распознать финансовую пирамиду. Первое, на что нужно обратить внимание, — обещание высокого дохода, который существенно превышает безрисковую ставку.

Вторым фактором является отсутствие гарантий доходности и её широкий диапазон, отметил эксперт. Кроме того, у таких организаций нет лицензии и разрешения на привлечение денег физических лиц.

"Чаще всего финансовые пирамиды широко рекламируют себя, в последние годы преимущественно в соцсетях и посредством контекстной рекламы", — сказал Миронюк в интервью агентству "Прайм".

Россиянам объяснили, как бесплатно проверить свой кредитный рейтинг

Россиянам объяснили, как бесплатно проверить свой кредитный рейтинг

Он пояснил, что зачастую речь идёт даже не о коммерческих объявлениях, а об обычных постах пользователей, которые якобы получили существенный доход, вложившись в пирамиду. При этом никаких сведений и финансовой отчётности о компании не предоставляется.

Миронюк заключил, что, как правило, подобные организации возникают из ниоткуда, у них нет ни истории, ни сведений о прошлой деятельности в официальных источниках.

Ранее Лайф сообщал, что в 2020 году в России выявили 222 финансовые пирамиды.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В 2020 году в России выявили 222 финансовые пирамиды

10 февраля, 13:48

"Хотят расшатать систему": омские студенты пожаловались на поборы, но директор колледжа считает, что проблема не в деньгах

вчера в 21:40

Пенсионеры резко активизировались на сайтах знакомств, и у психолога есть этому объяснение

вчера в 11:22

Жительница Австралии случайно утопила дочь, когда ушла проверить соцсети

сегодня в 11:13

"Придёт что-то страшнее": доктор Мясников предупредил о приближении новой пандемии

сегодня в 11:10

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1