Россиянам объяснили, как распознать финансовую пирамиду
В последнее время реклама таких организаций происходит в соцсетях.
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Аналитик компании "Фридом финанс" Евгений Миронюк объяснил, как распознать финансовую пирамиду. Первое, на что нужно обратить внимание, — обещание высокого дохода, который существенно превышает безрисковую ставку.
Вторым фактором является отсутствие гарантий доходности и её широкий диапазон, отметил эксперт. Кроме того, у таких организаций нет лицензии и разрешения на привлечение денег физических лиц.
"Чаще всего финансовые пирамиды широко рекламируют себя, в последние годы преимущественно в соцсетях и посредством контекстной рекламы", — сказал Миронюк в интервью агентству "Прайм".
Он пояснил, что зачастую речь идёт даже не о коммерческих объявлениях, а об обычных постах пользователей, которые якобы получили существенный доход, вложившись в пирамиду. При этом никаких сведений и финансовой отчётности о компании не предоставляется.
Миронюк заключил, что, как правило, подобные организации возникают из ниоткуда, у них нет ни истории, ни сведений о прошлой деятельности в официальных источниках.
Ранее Лайф сообщал, что в 2020 году в России выявили 222 финансовые пирамиды.
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