"Не видят сильное плечо": Светлаков заявил, что мужчина становится обузой для женщины
И удивительно, почему именно эта обуза принимает в семье решения, отметил артист.
Фото © Instagram / ssvetlakov
Актёр и режиссёр Сергей Светлаков заявил, что в последнее время мужчина становится обузой для женщины, а виной тому сами представители сильного пола.
"В последнее время мужчина стал более мягкотелым, эгоистичным. Женщины уже не видят в нём сильное плечо, скорее обузу. Причём почему-то именно эта обуза принимает решения", — сказал артист в интервью "Известиям".
Он отметил, что институт семьи разрушается, с такими тенденциями приходится жить в современном мире. Некоторые женщины продолжают поиски второй половинки, а кто-то отказывается от этого и может прожить самодостаточную жизнь.
Светлаков выразил сожаление, что так происходит, однако путей решения проблемы он не видит. Артист предпринимает шаги только внутри собственной семьи: заботится о жене, воспитывает детей так, как считает нужным. При этом он не берётся навязывать своё мнение и уважает право выбора.
В вопросах борьбы женщин за равенство актёр высказался однозначно за то, чтобы зарплаты не распределялись по гендерному признаку, но здесь есть много но.
По словам Светлакова, самое трудное в женской самостоятельности то, что прекрасный пол "уходит из дома" и отправляется строить карьеру вместо того, чтобы воспитывать детей и хранить семейный очаг.
"Некоторые от какой-то нужды, некоторые, может быть, от недолюбленности идут и строят себе карьеру. Возможно, в их жизни никогда не появятся дети. Такой уход из классической семьи не кажется мне хорошей тенденцией", — добавил артист.
Светлаков считает, что эти веяния по-своему воспринимаются в кругах власти. Он выразил недоумение, зачем на предприятиях или, к примеру, на киносъёмках нужны квоты для женщин, гомосексуалистов, инвалидов и ещё кого-то. По его мнению, это затрудняет естественный отбор в профессиональной сфере.
"Каждый должен получать место честно, по заслугам. Кто умнее, проворнее, кто больше работает, тот и должен зарабатывать больше и двигаться дальше. Понятно, что мир несправедлив, но когда какое-нибудь замечательное кино не может получить "Оскар" из-за того, что у него роли распределены не среди тех, между кем надо, — это глупо. Это тенденция в никуда", — подчеркнул актёр.
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