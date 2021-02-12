Названы самые частые причины ссор в российских парах

Вредные привычки партнёра или вопросы разделения бытовых обязанностей названы самыми частыми причинами конфликтов у российских пар. Такие данные опроса 1,4 тысячи респондентов на всей территории России получили аналитики "AliExpress Россия" и исследовательское агентство ResearchMe.

Почти треть женщин (24%) отметили, что ссорятся с возлюбленными из-за их вредных привычек. Лишь 17% мужчин поставили эту проблему на первый план. Куда чаще представители мужского пола начинают ссоры из-за гендерных ролей и разделения обязанностей по дому. Для 17% женщин это также является главной причиной ссор.

"И женщины (50%), и мужчины (47%) при конфликтах предпочитают не разговаривать с партнёром до момента примирения. Инициативу в примирении проявляют как женщины, так и мужчины — 60% опрошенных отметили, что мирятся по очереди, в зависимости от ситуации. Но среди тех, кто указал, что обычно мирится первым, заметно больше мужчин: 25% мужчин против всего 13% женщин", — сообщили авторы исследования.

Как отмечают аналитики, ссоры в российских парах длятся, как правило, недолго. По словам 44% мужчин и 36% женщин, они мирятся со второй половинкой уже через несколько минут после конфликта. Но 27% респондентов отметили, что готовы обижаться по несколько дней.

Самыми популярными способами для примирения россияне назвали личное извинение, приготовление обеда или подарок партнёру.

Ранее опрос показал, что почти половина российских мужчин хотела бы получить на День влюблённых праздничный ужин.

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