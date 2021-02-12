Только 20% сторонников ЗОЖ соблюдают спортрежим и правильное питание

Вопреки сложившимся стереотипам, зожникам привычнее соблюдать строгий режим спортивных тренировок, чем регулярно следить за питанием. К такому выводу пришли аналитики сервиса здорового питания Level Kitchen. По результатам проведённого опроса, 44% респондентов охотнее ходят в залы, не соблюдая строгого питания. И только 12,43% сказали, что контролируют питание без каких-либо физических нагрузок.

За строгое сочетание спорта и правильного питания проголосовало всего 19,52% опрошенных. Примерно такая же доля опрошенных заказывает здоровое питание не из-за соблюдения режима, а просто из соображений удобства: не нужно готовить, тратить время на поиски кафе или ресторана, а все калории уже посчитаны.