Малышева рассказала о серьёзной ошибке россиян во время пандемии ковида
Если есть страх перед вакцинацией, стоит обратить внимание на другую проблему со здоровьем.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Незнание людей о наличии у них диабета является особенно опасным обстоятельством во время эпидемии. Об этом в эфире Первого канала рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.
Диабет, равно как и ожирение, очень сильно влияет на характер течения коронавирусной инфекции. Их наличие в анамнезе человека резко повышает вероятность смерти.
"Сейчас вы сидите дома и говорите: "Я вакцинироваться не буду, зачем мне это нужно, вакцина неизвестна". И вот вместо этого пойдите и купите глюкометр и измерьте свой сахар в крови. Надо знать, что у вас высокий сахар, надо принимать препараты для его снижения, и тогда вы будете жить", — объяснила зрителям Елена Малышева.
Малышева отметила, что повезло тем диабетикам, которым врач назначил метформин. Оказалось, что он помогает легче перенести болезнь. Но телеведущая посоветовала принимать это лекарство только после консультации с врачом.
"Если врач назначил вам метформин — один из самых старых и дешёвых препаратов, — считайте, что вам повезло. Солнце над вами взошло. Оказалось, что метформин борется с коронавирусом", — рассказала Малышева.
Елена Малышева ранее назвала группы риска, которым обязательно нужно вакцинироваться от коронавируса.
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